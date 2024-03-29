Маршруты МЦД продлят до 11 регионов Центрального транспортного узла – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 11 регионов Центрального транспортного узла, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, создание МЦД было первым этапом развития ЦТУ.

"800 миллионов пассажиров в год – это один из самых крупных транспортных узлов в мире. Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Москва совместно с РЖД и правительством ведет проработку дальнейшего продления железнодорожных маршрутов – идет разработка технико-экономического обоснования и оценка необходимых вложений в этот проект.

Вице-премьер напомнил, что предыдущий проект МЦД реализовали на паритетных основах между федеральным бюджетом, бюджетом Москвы и бюджетом РЖД. Он выразил надежду, что такую же паритетную схему сохранят и для этих 11 дополнительных маршрутов.

В прошлом году заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уже объявлял о продлении маршрутов МЦД за пределы Московской области. Он пояснял, что проекты смогут реализовать после одобрения правительством РФ.

До этого о решении продлить МЦД до Калуги, Тулы и других городов, окружающих Москву, заявил Владимир Путин.