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19 марта, 12:00

Транспорт

Столичные контролеры вышли на рейды по общественному транспорту

Столичные контролеры вышли на рейды по общественному транспорту

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19 марта в общественном транспорте на юге Москвы начались проверки оплаты проезда. Контролеры проверяют в том числе билеты у пассажиров самых востребованных маршрутов около станции метро "Каширская".

Как рассказала старший инспектор-контролер Александра Бекетова, пассажиров проверяемых автобусов выпускают через переднюю дверь, где их ждет персонал, который с помощью специального устройства определяет, оплатил ли человек проезд. Нарушителям при этом выносят постановление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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