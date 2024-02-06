Новая напольная навигация появится на пересадочных станциях метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2024 году более чем на 150 пересадочных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) появится новая напольная навигация. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Навигационные указатели начали появляться в 2014 году. Ориентироваться по ним удобно и просто, их легко заметить, даже когда спешишь", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Указатели изготовят из специального пластика, который будет наноситься на напольное покрытие при высокой температуре. Для нанесения на поверхность сразу нескольких указателей потребуется один ночной перерыв.

Более того, в столичном метрополитене планируют обновить ранее установленные элементы навигации.

Ранее стало известно, что на всех автовокзалах Москвы появится единая навигация. C 2021 года более 350 указателей разместили на пяти современных автовокзалах города. Например, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.



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