Четыре указателя установили между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Четыре временных указателя с направлениями пересадки установили на станции "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии и станции "Каховская" БКЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Это поможет пассажирам быстрее привыкнуть к новой пересадке. Вместе с тем найти правильный путь помогут 25 постоянных навигационных носителей.

Как напомнил заммэра столицы Максим Ликсутов, новая подземная пересадка между Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиями была открыта в конце декабря прошлого года.

"Чтобы как можно больше пассажиров узнали о ней и могли строить новые удобные маршруты, мы разместили информационные плакаты. Это поможет равномерно распределять потоки пассажиров между двумя пересадками", – отметил вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что навигация транспорта Москвы превратилась в полноценную экосистему, которая охватывает все виды городского транспорта, в том числе самый новый – речной. Разработкой этой навигации в столице начали заниматься 10 лет назад, поделился мэр.

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