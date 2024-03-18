Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На улицах столицы курсирует уже более 1,5 тысячи электробусов, которые заменили обычные автобусы благодаря современной российской технике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году планируется поставка еще более 800 электробусов, а в ближайшие шесть лет – 3,8 тысячи электробусов. Таким образом, их общее количество в Москве достигнет 5,3 тысячи.

"Все машины обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет с момента передачи производитель несет полную ответственность за их техническую исправность", – напомнил Собянин.



Градоначальник уточнил, что для запуска экологичного транспорта в Москве развивается и зарядная инфраструктура. С 2022 года уже установлено три современных парка для электробусов. При этом специалисты до сих пор обустраивают в городе ультрабыстрые зарядные станции. На данный момент, по словам градоначальника, их количество достигает уже более 340, а еще 200 зарядных станций планируют сделать в 2024 году.

"Зарядки работают в любую погоду и подходят для техники разных производителей", – заключил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что около 500 электробусов с современными токоприемниками отечественного производства перевозят пассажиров в Москве. По его словам, новая техника повышает комфорт и безопасность поездок пассажиров, поэтому в 2024 году в столицу поставят еще 800 электробусов с токоприемниками отечественного производства.



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