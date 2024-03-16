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16 марта, 12:43

Транспорт

Почти 500 электробусов с отечественными токоприемниками перевозят пассажиров в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Около 500 электробусов с современными токоприемниками отечественного производства перевозят пассажиров в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Токоприемник подключается к куполу зарядной станции. Он способен работать при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов и выдерживает максимальную силу тока в 700 ампер.

"Новая техника российского производства повышает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Благодаря крупнейшей в Европе закупке 1 200 электробусов на заводах партнеров в регионах обеспечивается занятость, у сотрудников есть стабильная работа", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

В 2024 году в столицу поставят 800 электробусов с токоприемниками отечественного производства.

Более того, в текущем году в столице появятся электробусы в новом дизайне. Они будут оснащены видеонаблюдением, накопительными площадками для колясок и велосипедов, возможностью подзарядки гаджетов и другими.

Новые электробусы выйдут на линию в Москве

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