Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Площадку "Коньково" начали переводить на электронные путевые листы для водителей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, площадка "Коньково" обслуживает более 40 маршрутов в 8 округах. В будни на этих маршрутах совершаются более 240 тысяч поездок.

Ликсутов также отметил, что цифровые документы снижают нагрузку на сотрудников. Водителям больше не надо ходить по кабинетам, чтобы заполнить бумаги. Так они быстрее выходят на маршрут.

"В "Коньково" будут формировать до 480 цифровых документов в день. Отказ от бумажных документов позволяет водителям быстрее выходить на маршруты", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов. По словам мэра, в течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит еще 3 800 инновационных машин, только до конца этого года – 800.