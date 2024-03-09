Собянин: продолжим интеграцию билетных систем транспорта Москвы и области

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Интеграция билетных систем Москвы и Московской области и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта получит продолжение, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, это в том числе коснется Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений.

"Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров", – заявил мэр.

Он напомнил, что в последние годы город открыл четыре диаметра наземного метро, которые впервые обеспечили бесшовные поездки между двумя крупнейшими субъектами федерации – Москвой и Московской область – с едиными тарифами, средствами оплаты, стандартами безопасности и комфорта.

Собянин подчеркнул, что в период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса.

Столица продолжит развивать сеть перехватывающих парковок, чтобы жители Московской области могли бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт. В итоге к к 2030 года планируется обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках в столице и области.

Ранее Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года. По его словам, цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. В 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.

Во многих сегментах было полностью завершено обновление парка подвижного состава всех видов городского транспорта. Также было создано удобное, доступное и полностью легальное такси. Был внедрен контроль за соблюдением ПДД, что помогло снизить смертность на дорогах за последние десять лет в три раза. За счет платной парковки с московских улиц исчезли хаотично припаркованные автомобили.

В столице запустили новые виды транспорта: каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились новые способы оплаты проезда, современные цифровые сервисы и приложения.

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