Усиленные проверки оплаты проезда проведут в наземном транспорте на юге Москвы

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Усиленные проверки будут проведены в наземном транспорте на юге столицы 19–20 марта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, около станции метрополитена "Каширская" специалисты проконтролируют, чтобы у пассажиров востребованных направлений был оплачен проезд.

"Не забывайте оплачивать поездку при входе в транспорт. Прикладывайте к валидатору свой проездной, даже если он безлимитный или социальный. И обязательно дождитесь зеленой галочки", – говорится в публикации ведомства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что интеграция билетных систем Москвы и области и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта получит продолжение. По его словам, это в том числе коснется Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений.

Мэр также подчеркнул, что в период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса.



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