18 марта, 08:21Транспорт
Усиленные проверки оплаты проезда проведут в наземном транспорте на юге Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Усиленные проверки будут проведены в наземном транспорте на юге столицы 19–20 марта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.
Так, около станции метрополитена "Каширская" специалисты проконтролируют, чтобы у пассажиров востребованных направлений был оплачен проезд.
"Не забывайте оплачивать поездку при входе в транспорт. Прикладывайте к валидатору свой проездной, даже если он безлимитный или социальный. И обязательно дождитесь зеленой галочки", – говорится в публикации ведомства.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что интеграция билетных систем Москвы и области и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта получит продолжение. По его словам, это в том числе коснется Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений.
Мэр также подчеркнул, что в период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса.
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