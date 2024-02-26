26 февраля, 10:13Транспорт
Оплату через СБП начнут тестировать на валидаторах в наземном транспорте Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Оплату через Систему быстрых платежей (СБП) начнут тестировать на валидаторах в наземном транспорте Москвы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что участниками тестовой группы смогут стать 200 пассажиров. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке.
Тестировщики оформят подписку на сервис в приложении "Метро Москвы" (Google Play, App Store) и будут оплачивать проезд через QR-код на валидаторе наземного транспорта.
Ликсутов напомнил, что СБП – российская технология и принадлежит Банку России, а значит, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.
"Нам важно, чтобы все сервисы оплаты проезда в городском транспорте столицы работали надежно и быстро. Внедряем самые лучшие российские цифровые решения по задаче Сергея Собянина", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что граждане РФ за весь прошлый год перевели с помощью Системы быстрых платежей (СБП) примерно 27,7 триллиона рублей, что в два раза превышает показатели 2022 года. Кроме того, в Банке России уточнили, что больше всего делали переводов через СБП для оплаты товаров и услуг.
В общей сложности за прошлый год, по информации ЦБ, с помощью данного метода было проведено более 7 миллиардов операций на сумму 31 триллион рублей. Треть из этих средств пришлась на IV квартал.
В Турции появилась возможность расплатиться через СБП и картами банков РФ
Читайте также
- Путин подписал закон о переводе до 30 млн руб без комиссии между своими счетами в банках
- Банки РФ сообщили об успешном проведении первых операций с цифровым рублем