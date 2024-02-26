Оплату через СБП начнут тестировать на валидаторах в наземном транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оплату через Систему быстрых платежей (СБП) начнут тестировать на валидаторах в наземном транспорте Москвы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что участниками тестовой группы смогут стать 200 пассажиров. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке.

Тестировщики оформят подписку на сервис в приложении "Метро Москвы" (Google Play, App Store) и будут оплачивать проезд через QR-код на валидаторе наземного транспорта.

Ликсутов напомнил, что СБП – российская технология и принадлежит Банку России, а значит, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.

"Нам важно, чтобы все сервисы оплаты проезда в городском транспорте столицы работали надежно и быстро. Внедряем самые лучшие российские цифровые решения по задаче Сергея Собянина", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что граждане РФ за весь прошлый год перевели с помощью Системы быстрых платежей (СБП) примерно 27,7 триллиона рублей, что в два раза превышает показатели 2022 года. Кроме того, в Банке России уточнили, что больше всего делали переводов через СБП для оплаты товаров и услуг.

В общей сложности за прошлый год, по информации ЦБ, с помощью данного метода было проведено более 7 миллиардов операций на сумму 31 триллион рублей. Треть из этих средств пришлась на IV квартал.

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