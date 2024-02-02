В ЦБ назвали сумму, которую россияне перевели через СБП в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане РФ за весь прошлый год перевели с помощью Системы быстрых платежей (СБП) примерно 27,7 триллиона рублей, что в два раза превышает показатели 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Кроме того, в Банке России уточнили, что больше всего делали переводов через СБП для оплаты товаров и услуг.

"Общая сумма покупок через СБП составила 3 триллиона рублей", – указано в сообщении регулятора.

В общей сложности за прошлый год, по информации Банка России, с помощью данного метода было проведено более 7 миллиардов операций на сумму 31 триллион рублей. При этом в пресс-службе добавили, что треть из этих средств пришлась на IV квартал.

Ранее стало известно, что в 2024-м в стране появится Система быстрых платежей для переводов ценных бумаг от одного брокера к другому.

Как уточнил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков, нововведение поможет решить проблему переводов активов физлиц. По его словам, процесс перечислений будет занимать только несколько часов, а не дней, и станет дешевле.

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