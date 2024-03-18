Новые столичные остановки будут оснащать умными сервисами

Столичные инженеры работают над созданием умных остановок. Например, в них появятся специальные датчики, которые, в зависимости от погоды, будут включать обогрев или вентиляцию.

Кроме того, разработчики заменят встроенные зарядные устройства для гаджетов на беспроводные, а вместо табло с точным временем прибытия транспорта появится сенсорный экран. С его помощью можно будет построить маршрут, не используя смартфон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.