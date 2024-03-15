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15 марта, 10:30

Транспорт

Новые правила пользования СИМ начнут действовать в Москве в предстоящем сезоне

Новые правила пользования СИМ начнут действовать в Москве в предстоящем сезоне

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Владельцам электросамокатов напомнили о том, что с нового сезона в силу вступают новые правила использования СИМ. Транспортными средствами будет запрещено управлять в нетрезвом виде и покидать место ДТП.

Тем временем в сервисах кикшеринга начали тестировать технологию, которая определяют поездки вдвоем на одном самокате. Также в приложениях планируют ввести идентификацию пользователей и добавить их рейтинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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