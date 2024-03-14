Парад трамваев пройдет в Москве 6 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 6 апреля состоится парад трамваев, он начнется на Лесной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, запуск движения трамваев в Москве состоялся 6 апреля 1899 года, уже на следующие сутки новым видом транспорта начали пользоваться первые пассажиры.

"После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений. Спустя 125 лет Московский трамвай переживает свое возрождение", – сказал Ликсутов.

По его словам, подвижной состав трамвая столицы на 95% состоит из самых современных моделей.

Утром 6 апреля парад трамваев начнется на Лесной улице, с полудня и до вечера пройдет выставка исторических трамваев на площади Тверской Заставы и ретроавтомобилей на парковке у Белорусского вокзала. Гостей ждут концерт, бесплатные угощения и многое другое.

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