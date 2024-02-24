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24 февраля, 09:15

Транспорт

Новые штрафы для водителей электросамокатов предложили ввести в Москве

Новые штрафы для водителей электросамокатов предложили ввести в Москве

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В столице предлагают штрафовать пьяных водителей самокатов, а также наказывать тех, кто покинул место ДТП. Эти и ряд других поправок Мосгордума предложила внести в КоАП до начала массового прокатного сезона – с 1 апреля.

В дорожной карте Минтранса есть предложения о развитии инфраструктуры, которая предполагает разделение транспортных потоков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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