Дептранс Москвы назвал самые популярные станции на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс назвал самые популярные станции четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Всего этим видом транспорта пользуются 1,2 миллиона пассажиров в сутки, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, МЦД-1 самыми востребованными станциями стали Одинцово и Славянский бульвар. Каждой из них ежедневно пользуются свыше 30 тысяч человек. На МЦД-2 жители чаще всего выбирают станции Царицыно и Подольск. Их пассажиропоток составляет до 28 тысяч человек в сутки.

На МЦД-3 популярными стали транспортные узлы Выхино и Зеленоград-Крюково. Ими каждый день пользуются 39 тысяч и 30 тысяч человек соответственно. Станциями-лидерами на МЦД-4 оказались Железнодорожная и Курская. Для своих поездок их используют 37 тысяч и 28 тысяч пассажиров ежедневно.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что 2023 год стал важнейшим для железнодорожного транспорта Москвы. В городе запустили два новых диаметра, число станций МЦД увеличилось до 136, указал он, отметив, что этим видом транспорта пользуются как жители Москвы, так и жители Подмосковья.

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 и МЦД-4 запустили новогодние поезда. Отмечается, что на МЦД-3 курсирует украшенная "Иволга 3.0", а на МЦД-4 – ЭП2ДМ. Внутри вагоны украсили наклейками сказочных персонажей и еловыми гирляндами. Как добавили в Дептрансе, новогодние составы будут ходить до конца новогодних каникул.

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