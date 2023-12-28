Новогодние поезда запустили на Московских центральных диаметрах

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс вместе с ЦППК и АО "Трансмашхолдинг" запустил новогодние поезда на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На D3 уже ездит украшенная "Иволга 3.0", а на D4 – ЭП2ДМ", – говорится в публикации.

Внутри вагонов появились наклейки сказочных персонажей и еловые гирлянды. Украшенные поезда будут ходить по маршрутам до конца новогодних канул, подчеркнули в Дептрансе.

Новогодний "вязаный" поезд красного цвета запустили и в столичном метро. Он курсирует по Кольцевой линии. Его двери и окна украшены снежинками.

Кроме того, на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд "Еж-3". Он украшен новогодними шарами, еловыми ветками и фигурами Дедов Морозов.

Новогодний поезд "Еж-3" появился на Таганско-Краснопресненской линии метро