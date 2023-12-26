Новогодний поезд "Еж-3" начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/портал мэра и правительства Москвы

Новогодний поезд "Еж-3" начал следовать на Таганско-Краснопресненской линии метро, его украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поезд "Еж-3" является символом преемственности в московском транспорте, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям", – сказал он.

Составы типа "Еж-3" ходили в метро около 50 лет, в том числе и по Таганско-Краснопресненской линии. За годы своей работы они перевезли миллионы пассажиров. В настоящее время поезда этой серии выходят на линию всего несколько раз в год во время парадов и новогодних праздников.

Традиция украшать "Еж-3" к новогодним праздникам началась еще в 2016 году. В 2023-м праздничный поезд выйдет на линию в последний раз.

Ранее стало известно, что столичный общественный транспорт украсили к Новому году. Как уточнили в Дептрансе Москвы, на линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда. Ликсутов отметил, что пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" транспорте.

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