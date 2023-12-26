Трамвай "Татра Т3" начал курсировать на улицах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Трамвай "Татра Т3" начал курсировать на столичных улицах, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, вагон, украшенный в новогодней тематике со световой инсталляцией, будет курсировать до 24 января.

"Он будет ходить по маршруту А – от Новоконной площади до метро "Чистые пруды". Трамвай станет запоминающимся украшением Москвы к Новому году", – сказал Ликсутов.

"Татра Т3" не будет перевозить пассажиров, однако в нем отправятся праздничные снеговики с символами Нового года. Поезд можно увидеть каждый день с 16:00 до поздней ночи.

Также на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд "Еж-3". Его украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки. По словам Ликсутова, состав представляет собой символ преемственности в московском транспорте.

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