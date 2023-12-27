Праздничный "вязаный" поезд начал курсировать по Кольцевой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новогодний "вязаный" поезд начал курсировать по Кольцевой линии столичного метрополитена. Состав можно узнать по красному цвету, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На окнах и дверях поезда размещены снежинки.

"Пассажиры московского транспорта любят тематические поезда. Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Название "вязаный" состав получил за дизайн, который напоминает о свитере, подаренном любимой бабушкой. Поезд украсили геометрическими фигурами, похожими на пряжу. Элементы кропотливо крепили на протяжении нескольких дней.

Между тем на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд "Еж-3". Его украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов.

Также на улицы Москвы вышел трамвай "Татра Т3". Вагон, украшенный в новогодней тематике со световой инсталляцией, будет курсировать до 24 января. Пассажиров он перевозить не будет, однако в нем отправятся праздничные снеговики с символами Нового года.



Новогодний поезд "Еж-3" появился на Таганско-Краснопресненской линии метро