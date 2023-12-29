Еще 11 новогодних поездов запустили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Еще 11 новогодних поездов в преддверии праздника запустили в столичном метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что составы "Русич", "Москва-2020", "Ока" оформили в одной яркой цветовой гамме, чтобы создать праздничную атмосферу. Тематические составы украшены в стиле ретро. Красногрудые снегири, Дед Мороз, елки и снежинки стали главными элементами.

Пять праздничных поездов "Москва-2020" можно увидеть на Большой кольцевой и Кольцевой линиях. Еще шесть – на Калужско-Рижской, Калининской, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Солнцевской линиях.

"Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, дизайн праздничного оформления разработали специально к наступающему Новому году, он един для всех моделей.

Ранее сообщалось, что новогодний поезд "Еж-3" начал следовать на Таганско-Краснопресненской линии метро. Его украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки.

Помимо этого, столичный Дептранс вместе с ЦППК и АО "Трансмашхолдинг" запустил новогодние поезда на Московских центральных диаметрах (МЦД). Внутри вагонов появились наклейки сказочных персонажей и еловые гирлянды.

Новогодний декор украсил столичный транспорт