26 декабря, 15:00Транспорт
Праздничный поезд начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро
Новогодний поезд "Еж-3" начал перевозить пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии метро. Праздничный состав украшен тысячами новогодних шаров, десятками еловых веток, а также фигурами Дедов Морозов, гирляндами и снежинками.
В столичном Дептрансе отметили, что новогодние поезда каждый сезон радуют пассажиров метро. В этом году праздничный состав модели "Еж-3" выйдет на линию в последний раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.