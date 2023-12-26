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26 декабря, 15:00

Транспорт

Праздничный поезд начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро

Праздничный поезд начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро

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Новогодний поезд "Еж-3" начал перевозить пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии метро. Праздничный состав украшен тысячами новогодних шаров, десятками еловых веток, а также фигурами Дедов Морозов, гирляндами и снежинками.

В столичном Дептрансе отметили, что новогодние поезда каждый сезон радуют пассажиров метро. В этом году праздничный состав модели "Еж-3" выйдет на линию в последний раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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