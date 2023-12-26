Московский фестиваль студенческого предпринимательства пройдет 26 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Гришкина

Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" состоится 26 января в спортивном комплексе "ВТБ Арена". Гостей пригласили на мастер-классы, встречи с бизнесменами, ярмарку вакансий с участием работодателей и многое другое, передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, посетить мероприятия могут все желающие по предварительной регистрации. На фестивале пройдет конкурс молодежных проектов, на котором начинающие предприниматели представят свои бизнес-идеи по разным направлениям: информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии.

Присоединиться к состязанию смогут москвичи в возрасте от 14 до 35 лет, а также иностранные студенты, которые проживают в столице. На конкурсе будет представлено пять номинаций: "Инновационная Москва", "Социальная Москва", "Здоровая Москва", "Креативная Москва" и "Цифровая Москва".

"Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на сайте, подготовить и отправить видеовизитку, а также заполнить паспорт проекта в личном кабинете. Заявки принимаются до 5 января. На следующем этапе пройдут онлайн-консультации, на которых эксперты помогут сформировать бизнес-план продукта", – говорится в сообщении.

20 января будет представлен список финалистов, вместе с наставниками они подготовят свои проекты к презентации, на которую придут потенциальные инвесторы.

Ранее стало известно, что XV Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва" стал победителем в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" в международной премии событийного туризма Russian Event Awards. Мероприятие подготовил Московский дом национальностей.

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