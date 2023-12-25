25 декабря, 21:27Транспорт
Выход № 1 на станции "Нагатинская" закроют на ремонт на год 31 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт выход № 1. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.
Уточняется, что выход будет закрыт на ремонт.
В пресс-службе столичной подземки отметили, что информацию о ремонтах в метро можно найти в приложении "Метро Москвы", а также на сайте метрополитена.
Ранее стало известно, что участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро будет временно закрыт с 3 по 8 января 2024 года.
Отмечалось, что в это время ПАО "МОЭК" проведет работы по прокладке новой теплосети. Она пройдет в том числе рядом с метро. Движение на участке ограничивают для безопасности пассажиров и по просьбе компании.
Кроме того, с 18 декабря 2023 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метрополитена поочередно закрывают некоторые выходы. Ограничения продлятся до 13 января 2024 года.
Читайте также