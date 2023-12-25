Выход № 1 на станции "Нагатинская" закроют на ремонт на год 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт выход № 1. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Уточняется, что выход будет закрыт на ремонт.

В пресс-службе столичной подземки отметили, что информацию о ремонтах в метро можно найти в приложении "Метро Москвы", а также на сайте метрополитена.

Ранее стало известно, что участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро будет временно закрыт с 3 по 8 января 2024 года.

Отмечалось, что в это время ПАО "МОЭК" проведет работы по прокладке новой теплосети. Она пройдет в том числе рядом с метро. Движение на участке ограничивают для безопасности пассажиров и по просьбе компании.

Кроме того, с 18 декабря 2023 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метрополитена поочередно закрывают некоторые выходы. Ограничения продлятся до 13 января 2024 года.