Ряд входов на станциях метро "Калужская" и "Воронцовская" буду закрыты по будням в час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве по будням в час пик, с 18:00 до 19:00, будет закрыт вход в северный вестибюль станции метро "Калужская" и вестибюль № 1 станции "Воронцовская" – выходы 7–10. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в это время с их помощью можно будет совершить пересадку только между станциями и выйти в город. Благодаря данным ограничениям пересадка станет комфортнее и быстрее.

Для входа в метро горожанам посоветовали пользоваться южным вестибюлем станции метро "Калужская" (выходы 1–4) и вестибюлем № 2 станции "Воронцовская" (выходы 11–12).

Помимо этого, в течение дня можно выбрать более свободную бесплатную наземную пересадку.

Ранее сообщалось, что в Москве появились тематические карты "Тройка" в честь Года педагога и наставника. Выпуск лимитированных "Троек" совпадает со стартом Большой учительской недели. Посвященные педагогам торжества и акции пройдут с 2 по 8 октября по всей России.

До этого стало известно, что в столице с начала этого года оптимизировали 70 маршрутов наземного транспорта. На этих маршрутах в среднем совершается более 230 тысяч поездок в будний день.

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