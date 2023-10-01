Пассажиры речного маршрута ЗИЛ – Печатники смогут обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На причалах второго круглогодичного речного маршрута ЗИЛ – Печатники дежурят 15 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они ответят на вопросы о расписании и времене работы электросудов и о том, где находятся ближайшие станции метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин запустил движение по второму регулярному речному маршруту 29 сентября, напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что на маршрут вышли уникальные электрические суда отечественного производства.

"Как и на первом маршруте, здесь действуют пассажирские сервисы московского транспорта. Один из них – помощь инспекторов ЦОМП", – добавил Ликсутов.

На сайте напомнили, что у сотрудников ЦОМП яркая желто-красная форме. Они дежурят на причалах ЗИЛ, Печатники, Кленовый Бульвар, Нагатинский Затон, Южный Речной Вокзал и Автозаводский Мост.

Отмечалось, что на втором речном маршруте цена поездки такая же, как и на первом, то есть 150 рублей. Маршрут полностью интегрирован в единую систему Московского транспорта.

До этого стало известно, что пассажиры совершили более 200 тысяч поездок на регулярном речном электротранспорте с момента его запуска. Электросуда выполнили более 5,5 тысячи рейсов и прошли почти 40 тысяч километров.

В Москве запустили второй маршрут речного электротранспорта