Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

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Сергей Собянин поздравил столичных метростроителей с их профессиональным праздником, который отмечается 2 октября. Поздравлением он поделился в своем блоге.

"С Днем метростроителя! Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за "Физтех" и "Аэропорт Внуково", – написал градоначальник.

Данный праздник был учрежден в этом году. Всего в столице работают около 15 тысяч метростроителей.

Мэр Москвы также отметил, что 14 станций, которые были открыты в этом году, – это не завершение, а яркая точка на пути метростроителей Москвы. По словам Собянина, впереди предстоит еще много новых задач и важных проектов.

Сергей Собянин напомнил, что подземное строительство в Москве ведется уже более 90 лет. С 2011 года в городе построили и реконструировали 114 станций метро и Московского центрального кольца, а также 11 электродепо.

В частности, в этом году полностью открыли Большую кольцевую линию, в строительстве которой приняли участие 20 тысяч человек.

Градоначальник добавил, что в ближайшие годы в Москве появятся еще 39 станций метро и 6 электродепо. В данный момент идет строительство трех новых линий: Рублево-Архангельской, Троицкой и Бирюлевской.

Кроме того, метро пришло и Московскую область. Так, станция "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии располагается на границе сразу трех городов: Москвы, Котельников и Люберец.

Расстояние между конечными станциями московского метрополитена на севере и юге составляет 42,7 километра по прямой, а на западе и востоке – 41,5 километра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что музей транспорта Москвы представил новую инсталляцию "Двери открываются" в зале ожидания Северного речного вокзала.

До этого сообщалось, что московский метрополитен запустил голосование по выбору аромата на Филевской линии. На выбор предлагается три аромата: "красные фрукты", "сладкий персик" и "зеленый чай".

Темпы строительства московского метро достигли исторического максимума