Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей транспорта Москвы представив новую инсталляцию "Двери открываются" в зале ожидания Северного речного вокзала. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ликсутов отметил, что после реставрации Северный речной вокзал стал популярным местом отдыха у москвичей. Здесь проходят городские праздники, выставки и фестивали. С Северного речного вокзала отправляются теплоходы до 30 городов России.

Теперь посетители вокзала смогут увидеть инсталляцию Музея Транспорта Москвы "Двери открываются".

Также москвичи смогут ознакомиться с проектами Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, среди которых: такси ВНИИТЭ-ПТ, пожарный автомобиль ЗиЛ-Sides и поезд метро "Серебряная нить".

В Дептрансе сообщили, что выставка на Северном речном вокзале работает ежедневно с 08:00 до 20:00, вход бесплатный.

Ранее Сергей Собянин открыл второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке – от ЗИЛ до района Печатники. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.