Собянин сообщил о начале реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что трехэтажное здание на берегу 3-го Каменского пруда построили в 1954 году. Павильон сочетал элементы сталинского ампира и довоенной архитектуры: портик с фронтоном и полукруглой аркой, фасад с арочными окнами, колоннада парадного входа.

Отмечается, что с террас заведения открывался вид на одноименный фонтан и пруд. Во времена СССР он был одним из самых престижных в столице наряду с "Прагой" и "Москвой".

Мэр уточнил, что в 1990-м году ресторан закрыли на ремонт, но его так и не начали. Нынешняя реставрация станет первой с момента постройки. Это часть программы возрождения ВДНХ, начавшейся в 2014 году.

По словам градоначальника, на данный момент воссоздаются элементы декора и реставрируются фасады. Следующим этапом будут работы в интерьерах.

Помимо этого, на втором ярусе павильона демонтируют деревянный навес и квадратные кирпичные колонны, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Вдоль открытых террас воссоздадут металлические торшеры, в галереях второго яруса появятся пропускающие свет навесы.

Добавляется, что реставраторы приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей, расчистят парадные лестницы, восстановят пол, историческую отделку стен, расстекловку окон, декоративное оформление дверей.

Когда завершатся фасадные работы, специалисты проведут реставрация залов ресторана. Они расчистят и укрепят потолочные розетки, лепнину, межоконные простенки, панно с барельефными фигурными композициями.

Также в Москве отреставрируют скульптуры, расположенные на крыше так называемого Дома геологов на Смоленской набережной. В рамках запланированных работ со скульптур снимут силиконовые формы. Затем в мастерских их воссоздадут и докомпануют в новом облегченном материале – полимербетоне.

До этого сообщалось, что специалисты до конца текущего года завершат реставрацию барельефов на станции метро "Новокузнецкая". Привести в порядок, в частности, планируется гипсовый фриз, посвященный Красной армии.

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