Скульптуры на Доме геологов в Москве отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отреставрируют скульптуры, расположенные на крыше так называемого Дома геологов на Смоленской набережной. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Победитель открытого конкурса отреставрирует четыре скульптуры и другие элементы композиции "Наука и труд", расположенной на крыше жилого дома министерства геологии СССР, известного как Дом геологов", – сказал заммэра Владимир Ефимов, курирующий комплекс.

Отмечается, что дом был построен в 1950-е годы по проекту архитектора Андрея Ростковского. Четыре года назад его признали объектом культурного наследия регионального значения. Расположенную на здании скульптурную композицию создал советский скульптор Юрий Орехов. На ее реставрацию специалистам отведут 425 дней.

Глава департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков отметил, что при выборе подрядчика внимание будет уделяться наличию у него соответствующих компетенций и опыта, уровню квалификации специалистов и наличию лицензии на проведение соответствующих работ.

В свою очередь, руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что за более чем 50 лет существования скульптуры на Доме геологов пришли в аварийное состояние, в частности, на их поверхности образовались трещины, металлокаркас подвергся коррозии.

"По решению мэра Москвы было выделено необходимое финансирование, проведены первоочередные противоаварийные работы, научные исследования, разработан проект по сохранению композиции и вскоре начнется долгожданная реставрация", – сказал Емельянов.

В рамках запланированных работ со скульптур снимут силиконовые формы. Затем в мастерских их воссоздадут и докомпануют в новом облегченном материале – полимербетоне. Реставрация пройдет под наблюдением специалистов Мосгорнаследия. После ее завершения скульптуры вернут на место на подготовленный металлокаркас.

Ранее сообщалось, что москвичи в ходе голосования проекта "Активный гражданин" выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Первое место досталось дому купца Петра Сысоева в Печатникове переулке, второе – чугунному павильону трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, а третье – дому городской усадьбы Андрея Сытина в Сытинском переулке.

