Голосование по выбору аромата на Филевской линии запустили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен запустил голосование по выбору аромата на Филевской линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На выбор предлагается три аромата: "красные фрукты", "сладкий персик" и "зеленый чай".

Послушать ароматы и проголосовать можно на стойках "Живое общение" на станциях "Площадь Революции", "Павелецкая" и "Белорусская", "Чкаловская" и "ЦСКА".

Также пассажиры могут проголосовать, на каких линиях хотят почувствовать новый аромат.

Ранее сообщалось, что столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на оказание услуг по ароматизации воздуха в вагонах московского метро. Начальная цена контракта составила 95 миллионов рублей.

Оборудование для ароматизации воздуха подрядчик сдает в аренду, кроме того, осуществляет его монтаж, обслуживание и демонтаж. Итоги тендера будут подведены после 15 июня.