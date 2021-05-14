Столичное метро закажет услуги по ароматизации воздуха в вагонах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на оказание услуг по ароматизации воздуха в вагонах московского метро. Отмечается, что начальная цена контракта составила 95 миллионов рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.
"Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1 944 штук <...> посредством ароматизации воздуха в вагонах серии 81-765/766/767", – говорится в материале.
Известно, что оборудование для ароматизации воздуха подрядчик сдает в аренду, кроме того, осуществляет его монтаж, обслуживание и демонтаж.
Специалисты оказывают услуги в течение 485 календарных дней с момента заключения контракта. Заказчик техзадания не уточняет варианты ароматов, лишь предъявляет требования к их безопасности для организма.
Итоги тендера будут подведены после 15 июня.
Ранее сообщалось, что столичная подземка проведет метромарафон в честь своего дня рождения. В рамках мероприятия каждому желающему необходимо будет проехать все станции метрополитена за один рабочий день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.
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