Столичное метро закажет услуги по ароматизации воздуха в вагонах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на оказание услуг по ароматизации воздуха в вагонах московского метро. Отмечается, что начальная цена контракта составила 95 миллионов рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

"Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1 944 штук <...> посредством ароматизации воздуха в вагонах серии 81-765/766/767", – говорится в материале.

Известно, что оборудование для ароматизации воздуха подрядчик сдает в аренду, кроме того, осуществляет его монтаж, обслуживание и демонтаж.

Специалисты оказывают услуги в течение 485 календарных дней с момента заключения контракта. Заказчик техзадания не уточняет варианты ароматов, лишь предъявляет требования к их безопасности для организма.

Итоги тендера будут подведены после 15 июня.

Ранее сообщалось, что столичная подземка проведет метромарафон в честь своего дня рождения. В рамках мероприятия каждому желающему необходимо будет проехать все станции метрополитена за один рабочий день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.