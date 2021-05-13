В Москве состоится метромарафон в честь дня рождения подземки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичная подземка проведет метромарафон в честь своего дня рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

В рамках мероприятия каждому желающему необходимо будет проехать все станции метрополитена за один рабочий день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты.

Поможет в этом специально разработанный алгоритм от МФТИ, который будет доступен 14 мая. С помощью алгоритма, разработанного студентами, участники смогут изучить наиболее оптимальный маршрут для быстрой поездки.

Контролироваться поездка будет ведущими, которые на старте выдадут каждому из участников список станций-чекпоинтов, на которых необходимо будет сделать селфи.

Победители марафона получат медали и эксклюзивный мерч Мосметро, который нельзя будет найти даже в специализированных магазинах.

Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск новой системы безопасности и управления движением поездов в метро. Мэр напомнил историю строительства Кольцевой линии метро. Работы были завершены в марте 1954 года.

Новая линия объединила все работавшие тогда ветки и позволила разгрузить пересадочные станции в центре Москвы.