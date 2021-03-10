Почтоматы появятся в столичном метрополитене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском метрополитене планируется установить почтоматы. В подземке их поставят, ориентируясь на мировую практику, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Почтоматы есть во многих метро мира, например в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле. Особенно актуальными они стали с ростом интернет-торговли. Ведь это удобно – если вы делаете интернет-заказ, получить посылку можно на ближайшей станции", – заявили в департаменте.
Как отметили в ведомстве, в Москве в метро появятся такие же устройства. Ожидается, что аукцион на право размещения почтоматов состоится уже 11 марта.
В пресс-службе добавили, что поучаствовать в аукционе смогут различные представители рынка. При этом все заявки от участников будущих торгов обезличены. В случае если какая-либо компания укажет сведения о себе, к участию в аукционе ее не допустят.
"Размещение почтоматов в Мосметро – это не только удобный сервис для наших пассажиров, но и способ повысить небилетные доходы", – обратили внимание представители департамента транспорта. Доходы можно будет направить на развитие метро (в качестве примера приводятся вендинг и банкоматы).
В конце декабря московское метро распродало 15 букв-указателей "М" на аукционе. Их раскупили за считаные минуты.
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