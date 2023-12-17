Эскалатор на станции метро "Боровицкая" закроют на ремонт с 18 по 23 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эскалатор на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 18 по 23 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

"С 18 по 23 декабря 2023 года на станции "Боровицкая" (выход №7) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Узнать об изменениях в работе столичной подземки можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее стало известно, что с 18 декабря 2023 года по 13 января 2024 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут поочередно закрывать некоторые выходы.

До этого на вторых дверях вестибюлей станций Арбатско-Покровской, Филевской и Большой кольцевой линий метро появились более шести тысяч сезонных указателей. Снаружи разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти.