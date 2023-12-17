Турникеты на станциях МЦД стали работать быстрее

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все турникеты на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) стали работать на 30% быстрее. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ускорить работу турникетов удалось благодаря обновлению программного обеспечения. Транспортные и социальные карты считываются на турникетах в три раза быстрее. Теперь можно не ждать, когда створки турникетов закроются за впереди идущими пассажирами – достаточно сразу приложить карту.

Сообщается также, что всего на станциях Московских центральных диаметров работает 3,5 тысячи турникетов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этом году сеть наземного метро увеличилась вдвое. Пассажирам еще четырех железнодорожных направлений стали доступны все преимущества единой билетной системы и бесплатные пересадки на метро, МЦК и МЦД.

"Постепенно делаем поездки здесь еще комфортнее: сейчас вместе с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании ускорили работу турникетов на всех четырех диаметрах", – отметил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3. Ими стали станции Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы и Электрозаводская.