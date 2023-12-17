Мэр Москвы назвал самые востребованные станции МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 40 миллионов поездок по МЦД–3 совершили москвичи с момента запуска диаметра. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, самыми популярными за это время стали станции Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы и Электрозаводская.

Третий Московский центральный диаметр "Ленинградско-Казанский" соединил Зеленоград и город Раменское. Таким образом, как отметил Собянин, у жителей Москвы и Московской области появились новые прямые маршруты, а время на дорогу значительно сократилось.

Также для некоторых пассажиров снизилась стоимость проезда до трех с половиной раз. Появились бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.



Сейчас на третьем диаметре 38 станций, в будущем заработают еще три: Малино, Митьково и Рижская.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила, что, начиная с 2019 года, возле станций Московского центрального диаметра было организовано 18 перехватывающих парковок. Благодаря этому москвичи все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт.

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