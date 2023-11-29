18 перехватывающих парковок появились у станций МЦД в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже 18 перехватывающих парковок организовано возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) начиная с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, указано на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря перехватывающим парковкам водители все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт. По решению Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в 2023 году парковками воспользовались уже более 60 тысяч раз. С открытием МЦД-3 и МЦД-4 в Москве 10 парковок были сделаны перехватывающими.

Это территории у станций Перово, Плющево, Выхино и Ховрино третьего диаметра, а также Внуково, Толстопальцево, Мещерская, Чухлинка, Аминьевская и Минская четвертого диаметра.

Сейчас в столице действует более 90 подобных парковок у станций метро, МЦД и Московского центрального кольца (МЦК). До этого в пресс-службе Дептранса рассказывали об открытии 3 новых парковок на 385 мест.

В ноябре 2023 года в Москве заработали парковки у станции МЦД-4 и метро "Минская", а также у станции "Черкизовская" столичного метрополитена и станции Локомотив МЦК.



Ликсутов уточнил, что перехватывающими парковками можно воспользоваться бесплатно с 05:30 до 02:00, если совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первый раз зайти нужно на ближайшей станции. По возвращении на парковку следует подтвердить свои поездки на стойках выезда или в терминалах оплаты.

Более 100 резидентных парковочных мест появилось в столице за два месяца