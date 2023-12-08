Депутат МГД: развитие вокзальной инфраструктуры в Москве повысит комфорт пассажиров

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Развитие вокзальной инфраструктуры и благоустройство территорий, которые прилегают к станциям на севере и северо-востоке Москвы, позитивно скажутся на комфорте пассажиров. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Игоря Бускина.

Он сообщил, что Сергей Собянин озвучил планы по приведению станций МЦД-3 Останкино, Моссельмаш и Лихоборы к общегородскому формату.

"Это масштабные работы, которые сделают поездки удобнее, а прилегающие к новым городским вокзалам территории комфортными как для пассажиров, так и для пешеходов", – подчеркнул Бускин.

По его информации, во время работ также построят западный вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы. Инфраструктуру для наземного транспорта, а именно отстойно-разворотные площадки и конечные станции, обустроят рядом со станцией метро "Петровско-Разумовская" и станцией Лихоборы МЦД-3.

Депутат напомнил, что рельсовый транспорт включает в себя не только метро, диаметры, МЦК. Так, специалисты проложат трамвайную линию протяженностью около 3,5 километра от улицы Аргуновской к станции Останкино третьего диаметра.

Бускин считает, что пассажиропотоки увеличатся с этими преобразованиями, поэтому изменения потребуются в пешеходной инфраструктуре. Уточняется, что пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться четырьмя новыми внеуличными переходами – через Дмитровское шоссе, соединительную ветвь между парком "Лихоборка" и улицей Верхнелихоборской, пути МЦД-3, МЦК.

Добавляется, что рабочие реконструируют существующий пешеходный переход через Московский скоростной диаметр с продлением через пути МЦД-3. Благодаря этому появятся новые пути для пешеходов в прилегающих районах.

Ранее Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Работы будут проходить на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная.

Также сообщалось, что пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за 4 года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок на метро. Они сэкономили в общей сложности более 17,6 миллиарда рублей.

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