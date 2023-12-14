В Москве представили тематические "Тройки" с окрасом зебры

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения совместно с Московским метрополитеном представили тематическую карту "Тройка" с окрасом зебры. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, ее выпустили в честь недавнего дня рождения московской пешеходной разметки. Впервые она появилась на Ленинском проспекте 68 лет назад – в 1955 году.

Купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем снижать аварийность и повышать безопасность на дорогах города. Для этого мы устанавливаем новые светофоры, оборудуем островки безопасности и организуем пешеходные переходы", – заключил Ликсутов.

Днем ранее стало известно, что около 400 тысяч пользователей приложения "Московский транспорт" привязали карту "Тройка" в 2023 году. После авторизации карты жители столицы смогут использовать ряд функций, например возможность смотреть историю операций.

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