14 декабря, 11:53Транспорт
В Москве представили тематические "Тройки" с окрасом зебры
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Центр организации дорожного движения совместно с Московским метрополитеном представили тематическую карту "Тройка" с окрасом зебры. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, ее выпустили в честь недавнего дня рождения московской пешеходной разметки. Впервые она появилась на Ленинском проспекте 68 лет назад – в 1955 году.
Купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем снижать аварийность и повышать безопасность на дорогах города. Для этого мы устанавливаем новые светофоры, оборудуем островки безопасности и организуем пешеходные переходы", – заключил Ликсутов.
Днем ранее стало известно, что около 400 тысяч пользователей приложения "Московский транспорт" привязали карту "Тройка" в 2023 году. После авторизации карты жители столицы смогут использовать ряд функций, например возможность смотреть историю операций.
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