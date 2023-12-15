Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться метро, МЦК и МЦД из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москвичам из-за сильного снегопада рекомендуется для поездок по городу пользоваться метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня", – предупреждают в ведомстве.

Сейчас движение на Московских скоростных диаметрах (МСД), Третьем транспортном кольце (ТТК) и Садовом кольце находится в рабочем режиме. Основные затруднения фиксируются на МКАД в районах Киевского и Варшавского шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Из-за трудных метеоусловий, сниженной скорости транспортного потока, мелких аварий, строительных работ, а также короткого рабочего дня во второй половине пятницы, 15 декабря, могут ожидаться дополнительные затруднения.

Специалисты предупреждают – трудности с движением могут наблюдаться в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, а также вылетных магистралях в сторону Московской области.

"В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле", – напомнили в Дептрансе.

Также специалисты советуют водителям грузовиков не перегружать свой транспорт и использовать зимние грузовые шины. Участникам автомобильного движения рекомендуется не отвлекаться на мобильный телефон и избегать резких маневров.

Сейчас за обстановкой на дорогах столицы в круглосуточном режиме следят ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД, уточнили специалисты.

Ранее, вечером 14 декабря, ведомство уже призывало жителей и гостей столицы отказаться от поездок на автомобиле и выбрать городской транспорт. Причиной тому послужил сильнейший снегопад, который начался в ночь на пятницу, 15-го числа.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что городские службы города готовы к снегопаду, который за сутки может принести до 23 сантиметров снега.

Только за последние пару дней высота сугробов выросла на почти 15 сантиметров. В итоге синоптики рассказали, что в ночь с 14-го на 15-е число в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков из-за циклона "Ваня".

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе