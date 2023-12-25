Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

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Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино. Он стал шестым по счету: три реконструировали, три построили.

"С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к 1,5 тысячи. Для этого нужно было создать несколько парков", – рассказал мэр.

По его словам, парк будет обслуживать 12 маршрутов, ежедневно будут обслуживаться 40 тысяч горожан. Собянин подчеркнул, что от работников будет зависеть, насколько точно по расписанию москвичи доедут на работу и домой, ответственность он назвал большой.

Кроме того, мэр поздравил сотрудников электробусного парка с наступающим Новым годом.

Парк построили по адресу улица Салтыковская, владение 55, работы начались в декабре 2021 года. Он предназначен для технической эксплуатации, хранения, ремонта и обслуживания до 100 электробусов большого класса.

С декабря этого года парк обслуживает четыре маршрута, еще на восемь маршрутов электробусы должны выйти до конца I квартала 2024 года. Ввод в эксплуатацию нового электробусного парка улучшит транспортные связи ВАО и ЮВАО с другими административными округами столицы и подмосковными городами Реутовом и Люберцами, где проживают более 2,5 миллиона человек.

Также это поможет увеличить количество электробусов на городских маршрутах, повысит безопасность и регулярность движения наземного городского транспорта, снизит негативное воздействие на экологию Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что более 1,3 тысячи электробусов курсирует по столице. По его словам, они работают более чем на 100 маршрутах.

До этого стало известно, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1 300 электробусов.

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