"Мой район. Навигатор": два электробусных маршрута запустили в ТиНАО

Электробусы запустили еще на двух маршрутах в ТиНАО. Часть из них будет курсировать на маршруте № 301.

Отмечается, что маршрут пользуется популярностью у пассажиров: ежемесячно они совершают на нем около 30 тысяч поездок. Транспорт соединяет центр Троицка с микрорайонами В, К и Солнечный, а также заезжает в деревню Красная Пахра.

А в Щербинке заработал электробусный маршрут № 925. Его создали благодаря объединению маршрутов № 308, 525 и 898к. Он связывает станции МЦД Остафьево и Щербинка с Барышевской Рощей.

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