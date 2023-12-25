Новогодний общественный транспорт вышел на улицы Москвы

На улицах Москвы начал курсировать новогодний общественный транспорт. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Гирлянды, наклейки, плакаты и другую праздничную символику можно увидеть на трамваях, автобусах, электробусах, поездах метро, электросудах и даже коммунальной технике. Кроме того, пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" поезде, который курсирует по БКЛ, а также на аналогичном трамвае на маршруте "А" и электробусе.

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