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25 декабря, 17:15

Транспорт

Новогодний общественный транспорт вышел на улицы Москвы

Новогодний общественный транспорт вышел на улицы Москвы

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Столичный общественный транспорт украсили гирляндами к Новому году

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Столичный общественный транспорт украсили к Новому году

На улицах Москвы начал курсировать новогодний общественный транспорт. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Гирлянды, наклейки, плакаты и другую праздничную символику можно увидеть на трамваях, автобусах, электробусах, поездах метро, электросудах и даже коммунальной технике. Кроме того, пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" поезде, который курсирует по БКЛ, а также на аналогичном трамвае на маршруте "А" и электробусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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