В Москве выпустили "Тройки" совместно с Государственным музеем обороны столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Государственным музеем обороны Москвы выпустили две новые тематические карты "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых "Тройках" изображены медаль "За оборону Москвы" и графическая работа Виктора Макеева "Красная площадь".

Купить новые "Тройки" можно в интернет-магазине метро, говорится в сообщении.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с Московским метрополитеном представили тематическую карту "Тройка" с окрасом зебры. Ее выпустили в честь недавнего дня рождения московской пешеходной разметки.

До этого в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии метро появились тематические "Тройки" "Твой город – твое дело". На них изображены Красная площадь, Сталинские высотки, "Москва-Сити" и другие достопримечательности.

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