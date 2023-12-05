05 декабря, 09:20Транспорт
Дептранс выпустил тематические "Тройки" для влюбленных в Москву
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В кассах по продаже билетов на Кольцевой линии Московского метрополитена появились тематические "Тройки" "Твой город – твое дело". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На карте вы увидите знаковые места города: Красную площадь, Сталинские высотки, "Москва-Сити" и другие достопримечательности", – говорится в сообщении.
Проездные были выпущены ведомством совместно с кадровыми сервисами правительства Москвы. Тираж тематических билетов ограничен.
До этого тематические "Тройки" выпустили в честь 75-летия Госфильмофонда. На проездных был изображен кадр из фильма "Человек с киноаппаратом". Приобрести карту можно было на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
Тестирование новой функции "Тройки" не изменит скорость прохода в метро
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