В Москве выпустили "Тройки" совместно с Госфильмофондом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили транспортные карты "Тройка" совместно с Госфильмофондом, который отмечает в этом году 75-летний юбилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на тематической "Тройке" изображена сцена из фильма "Человек с киноаппаратом".

Транспортную карту можно купить на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Ранее Музей транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную к выставке "Куплю гараж". Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.

Соответствующая выставка будет проходить до 10 марта 2024 года. Экспозиция демонстрирует, как 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов россиян и как разворачивалась история гаражной культуры в стране.

Активировать пополнение "Тройки" в столичном метро можно будет на турникетах