Более 3,3 млн поездок совершено через пять новых станций метро Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 3,3 миллиона раз пассажиры воспользовались новыми станциями Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий столичного метро за два месяца их работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В начале сентября открылись такие станции метро, как "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".



"С каждым днем их популярность только растет. Самой востребованной остается "Яхромская" – станцией пользуются в среднем почти 19 тысяч человек в день", – отметил мэр.

Ранее стало известно, что 147 поездов модели "Москва-2020" были оснащены улучшенной линейной навигацией. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые такие поезда с навигационными экранами запустили в метро в октябре прошлого года. По его словам, нововведение было одобрено пассажирами.

До этого сообщалось, что транспортную карту "Тройка" ждет ребрендинг. Ликсутов подчеркнул, что в последние годы "Тройка" вышла далеко за пределы Москвы. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать "Тройку" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению.

Тестирование виртуальной карты "Тройка" началось в столичном метро