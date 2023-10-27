Навигационные экраны установили в 147 поездах столичного метро "Москва-2020"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

147 поездов модели "Москва-2020" были оснащены улучшенной линейной навигацией. Составы следуют по Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям, передает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые такие поезда с навигационными экранами запустили в метро в октябре прошлого года. По его словам, нововведение было одобрено пассажирами.

"Мы развиваем пассажирские сервисы в транспорте и делаем поездки более комфортными в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным", – поделился Ликсутов.

С помощью таких табло пассажиры могут увидеть, в каком вагоне едут, посмотреть время до прибытия на другие станции. Они также показывают, в какой стороне находится необходимый выход или пересадка на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

Ранее стало известно, что на развитие транспортной системы Москвы выделят 940,5 миллиарда рублей из городского бюджета в следующем году. При этом с 2024 по 2026 год планируется потратить 2 806,2 миллиарда рублей.

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