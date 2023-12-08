Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 07:45

Транспорт

Тематический поезд "Рувики" запустили на Сокольнической линии метро

Тематический поезд "Рувики" запустили на Сокольнической линии метро

Более 1,2 млн москвичей получили водительские права в городских центрах госуслуг

Два новых электробусных маршрута запустили на востоке Москвы

Расписание поездов на всех маршрутах МЦД изменится с 10 декабря

Трамваи не будут ходить по Бауманской улице 10 декабря

Новости часа: познавательный поезд будет курсировать на Сокольнической линии метро

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Новости часа: количество нарушений правил стоянки в Москве снизилось на 25%

Маршруты трамваев временно изменены в районе остановки "Динамовская улица"

"Мой район. Навигатор": новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания

На Сокольнической линии столичной подземки запустили тематический состав, оформленный совместно с новой российской интернет-энциклопедией "Рувики". В течение полугода москвичи смогут знакомиться с интересными фактами о космосе, интернете, медицине, кино и музыке прямо в пути.

Чтобы прочитать подробные статьи на сайте энциклопедии, следует перейти по QR-кодам, расположенным в вагонах поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика