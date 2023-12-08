Тематический поезд "Рувики" запустили на Сокольнической линии метро

На Сокольнической линии столичной подземки запустили тематический состав, оформленный совместно с новой российской интернет-энциклопедией "Рувики". В течение полугода москвичи смогут знакомиться с интересными фактами о космосе, интернете, медицине, кино и музыке прямо в пути.

Чтобы прочитать подробные статьи на сайте энциклопедии, следует перейти по QR-кодам, расположенным в вагонах поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.